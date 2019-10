V Pompejih odkrili barvito fresko gladiatorjev

Neapelj, 14. oktobra - Na arheološkem najdišču Pompeji so odkrili barvito fresko gladiatorjev. Eden zmagoslavno stoji, medtem ko se njegov okrvavljeni nasprotnik opoteka. Strokovnjaki menijo, da je bil prostor, v katerem so našli stensko poslikavo, na kateri prevladujejo zlata, modra in rdeča barva, nekoč taverna, v katero so zahajali gladiatorji.