Kralji izgubili proti Vegasu, Kopitar podal ob drugem golu

Los Angeles, 14. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili drugo tekmo po vrsti in tretjo v tej sezoni. Z 2:5 so v domačem Staples Centru klonili proti Vegas Golden Knights. Slovenski zvezdnik v dresu kraljev Anže Kopitar je prispeval podajo ob drugem golu svoje ekipe za 2:4.