V Zagrebu prvi semafor za pešce in kolesarje, ki buljijo v mobilne telefone

Zagreb, 14. oktobra - V Zagrebu so minuli teden postavili prvi semafor, namenjen pešcem in kolesarjem, ki so pred prečkanjem ceste zatopljeni v svoje mobilne telefone. Semafor sveti na pločnik tik pred prehodom za pešce. Postavili soga v okviru kampanje Dan brez mobilnih telefonov v prometu, ki je namenjena izboljšanju prometne varnosti.