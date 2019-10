Batumi, 24. oktobra - V Gruzijskem Batumiju se je začelo ekipno evropsko šahovsko prvenstvo za člane in članice, kjer nastopa 40 moških in 32 ženskih ekip. V prvem krogu so Slovenci dosegli polovičen izkupiček. Šahistke so izgubile z Gruzijo, šahisti pa premagali Škotsko.