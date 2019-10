Kanadski ragbijaši po odpovedi tekme pomagali odpravljati posledice tajfuna

Sendai, 13. oktobra - Na Japonskem, kjer je ta konec tedna pustošil tajfun Hagibis, trenutno poteka tudi svetovno prvenstvo v ragbiju. Zaradi varnosti so odpovedali kar nekaj tekem, tudi današnjo med Kanado in Namibijo v Kamaishi. Kanadski ragbijaši pa vseeno niso počivali, ampak so na ulice šli pomagat pri odpravljanju posledic tajfuna.