Kralji po zapravljenem vodstvu vseeno do zmage

Los Angeles, 13. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so na prvi domači tekmi nove sezone v severnoameriški ligi NHL s 7:4 premagali Nashville Predators. Moštvo Anžeta Kopitarja je po dveh tretjinah vodilo že s 4:1, a nato gostom dovolilo, da so izenačili, v samem zaključku pa vendarle prišlo do zmage. Slovenski zvezdnik je prispeval podajo in zadetek.