Ljubljana, 12. oktobra - V tretjem kolu 1. SKL za ženske so do novih dveh točk zanesljivo prišle košarkarice Cinkarne Celje, ki so doma premagale Triglav. Do nove zmage so prišle še košarkarice Ježice, Konjic in Maribora, ki so zmagale prvič v novi sezoni.