Salonit po dveh krogih edini 100-odstoten

Ljubljana, 12. oktobra - Odbojkarji so odigrali tekme 2. kroga 1. DOL za moške. Salonit in Maribor sta vknjižila še drugo zmago. Štajerci so proti Krki oddali točko, bilo je 3:2, Kanalci pa so še drugič slavili s 3:0. Hiša na kolesih Triglav je prav tako s 3:0 premagal Panvito, Črnuče so bile s 3:2 boljše od Hoč.