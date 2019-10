Odbojkarice Calcita in GEN-I Volleyja prepričljive na uvodu DP

Ljubljana, 12. oktobra - Odbojkarice Calcita Volleyja in GEN-I Volleyja so z gladkima zmagama odprle novo sezono državnega prvenstva. Novogoričanke so s 3:0 (14, 21, 11) premagale Formis, Kamničanke pa v derbiju lanskih zmagovalk pokalnega tekmovanja in državnega prvenstva Novo KBM Branik s 3:0 (24, 22, 20).