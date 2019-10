Kipchogeju pomagala tehnologija in obroki afriške polente

Dunaj, 12. oktobra - Eliud Kipchoge je danes postal prvi človek v dokumentirani zgodovini človeštva, ki je maratonsko razdaljo 42 kilometrov in 195 metrov premagal v manj kot dveh urah. Kenijskemu tekaču so med tekom pomagali "zajci", partnerji za trening, ki so mu na njemu povsem prilagojeni progi dajali ritem in mu nudili zavetrje, tehnologija in ... obroki polente.