Zgodovina slovenskega rokometa: od igre na pesku do odličij

Ljubljana, 22. oktobra - Slovenski rokomet je v minulih sedemdesetih letih prehodil dolgo in vsebinsko bogato pot. Od začetnih tekem na pesku in igrišč prekritih z ugaski se je igra preselila v velike dvorane, rokometni klubi in reprezentance pa so poskrbeli tudi za največje slovenske dosežke na mednarodnem področju.