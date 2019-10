Za naslov v Šanghaju se bosta udarila Medvedjev in Zverev

Šanghaj, 12. oktobra - Za naslov na teniškem mastersu ATP najvišje ravni 1000 v Šanghaju se bosta pomerila Rus Danil Medvedjev in Nemec Alexander Zverev. Tretji nosilec turnirja Medvedjev je v polfinalu s 7:6 (5) in 7:5 izločil Grka Stefanosa Cicipasa, peti nosilec Zverev pa s 6:3 in 6:4 Italijana Mattea Berrettinija.