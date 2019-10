Dvoboj vodilnih moštev pripadel Gorici, ki je zdaj na vrhu lestvice poravnana s Koprom

Ljubljana, 12. oktobra - Nogometaši Gorice so v derbiju 13. kroga 2. slovenske lige gostili vodilno moštvo Kalcer Radomlje. Po zaostanku v prvem polčasu, je domača ekipa v drugem prišla do preobrata in zmage z 2:1, s katero se je povzpela tudi na vrh lestvice. Odločilni zadetek je v 89. minuti prispeval Luka Volarič. Radomlje so padle na tretje mesto.