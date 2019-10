Wizzair z Brnika v Bruselj tudi pozimi

Ljubljana/Brnik, 12. oktobra - Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizzair, ki je sprva za to zimsko sezono že napovedal ukinitev letov iz Ljubljane v Bruselj, bo na tej relaciji vendarle letel tudi to zimo. Leti na bruseljsko letališče Charleroi bodo od 19. decembra ob torkih, četrtkih in sobotah, poročajo spletne Finance.