Velika večina staršev spodbuja otroke k uporabi kolesarske čelade

Ljubljana, 12. oktobra - V okviru programa Varno na kolesu, ki se je zapeljal že v osmo sezono, so s spletno anketo preverili, koliko starši vedo o kolesarski varnosti otrok. Izkazalo se je, da se jih velika večina, to je 98,2 odstotka, zaveda pomena čelade in otroke opominja, naj si jo nadenejo. A več kot polovica staršev ne pozna zakonskih določil o uporabi čelade.