V CD zbor The Mystery Of The Bulgarian Voices z Liso Gerard

Ljubljana, 13. oktobra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi nastopil ženski zbor The Mystery of the Bulgarian Voices, ki se mu bo kot gostja pridružila vokalistka Lisa Gerard, mnogim poznana kot članica zasedbe Dead Can Dance. Dvajsetčlanski zbor spremlja šest instumentalistov, dirigira pa mu Dora Hristova, piše na spletni strani CD.