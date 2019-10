Turško obstreljevanje prvič ogrožalo ameriške vojake v Siriji

Washington, 12. oktobra - Potem ko je Turčija v petek okrepila letalske in kopenske napade na kurdske položaje na severovzhodu Sirije, so turški topniški izstrelki v petek zvečer padli blizu opazovalne točke ameriške vojske v predmestju sirskega mesta Kobane. Poškodovanih ni bilo, so sporočili iz Pentagona.