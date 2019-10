Carolina v novi sezoni še ne pozna poraza, pet tekem, pet zmag

New York, 12. oktobra - Hokejisti Carolina Hurricanes so odlično vkorakali v novo sezono severnoameriške hokejske lige NHL. Zasedba iz Severne Karoline, ki je edini Stanleyjev pokal osvojila leta 2006, je v novi sezoni na petih odigranih tekmah vpisala prav toliko, pet, zmag. Orkani so se z 10 točkami zavihteli povsem na vrh razvrstitve vzhodne konference in lige NHL.