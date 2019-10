V Kaliforniji zaradi požarov evakuirali 100.000 ljudi

Los Angeles, 12. oktobra - Jug ameriške zvezne države Kalifornije je tako kot vsako leto ob tem času zajel val požarov v naravi, ki so doslej zahtevali evakuacijo 100.000 prebivalcev severno od Los Angelesa in dve življenji. To je čas suhega vremena in vročih vetrov Santa Ana, ki razpihujejo ogenj in otežujejo delo gasilcem.