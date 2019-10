Angleži prvič izgubili, Francozi in Turki tesno zmagali

Ljubljana, 11. oktobra - Nogometaši so v kvalifikacijah za Euro 2020 danes odigrali sedem tekem v skupinah A, B in H. V osrednjem dvoboju večera so Čehi premagali Angleže z 2:1 in jim zadali prvi poraz v teh kvalifikacijah, svetovni prvaki Francozi pa so na Islandiji slavili tesno z 1:0. Z enakim izidom je v tej skupini Turčija premagala Albanijo.