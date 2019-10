Maribor, 11. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v okviru priprav na evropsko prvenstvo - Slovenija ga bo med 13. in 27. junijem 2021 priredila skupaj z Madžarsko - danes v Mariboru odigrala prijateljsko tekmo z Anglijo in igrala neodločeno 2:2 (0:1).