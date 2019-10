Na dobrodelnem nogometnem turnirju se bo pomerilo 17 ekip intervencijskih služb

Ljubljana, 12. oktobra - Gasilska brigada Ljubljana in Reševalna postaja UKC Ljubljana v sodelovanju z Generalno policijsko upravo danes pripravljata tradicionalni dobrodelni turnir intervencijskih služb. Na turnirju bo sodelovalo 17 ekip iz Slovenije in tujine, sredstva, zbrana s prijavninami in prostovoljnimi prispevki, pa bodo namenjena družinam v stiski.