Pri Gradiški naznanili začetek gradnje mostu čez Savo

Zagreb/Banjaluka, 11. oktobra - Pri Gradiški v Bosni in Hercegovini so danes slovesno naznanili začetek gradnje mostu čez reko Savo. Gre za del, ki bo povezal avtocesto med Banjaluko in Gradiško ter avtocesto med Beogradom in Zagrebom. Projekt, vreden 23,5 milijona evrov, sofinancirata BiH in Hrvaška.