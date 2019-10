Portugalski socialisti bodo vladali brez formalne podpore drugih strank

Lizbona, 11. oktobra - Portugalski socialisti, ki so prepričljivo slavili na nedeljskih parlamentarnih volitvah, bodo odslej vladali brez formalne podpore skrajno levih Komunistične stranke in Levega bloka, so sporočili iz stranke. Ti dve stranki sta socialistično manjšinsko vlado podpirali v zadnjih štirih letih.