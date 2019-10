Na dnevih pravnikov o kritikah slovenskega sodstva

Portorož, 11. oktobra - Ob zaključku drugega dne tradicionalnega srečanja slovenskih pravnikov v Portorožu je bila na vrsti okrogla miza na temo (ne)upravičenosti kritike slovenskega sodstva. Sodelujoči so se dotaknili najpogostejših očitkov sodstvu, od "črkobralstva" do prevelikega števila nerešenih zadev. Na splošno so ugotavljali, da se stanje izboljšuje.