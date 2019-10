Za promet zaprta Šmartinska cesta pri nadvozu čez ljubljansko obvoznico

Ljubljana, 12. oktobra - Zaradi rekonstrukcije ceste bo do ponedeljka za ves promet zaprta Šmartinska cesta na območju nadvoza čez ljubljansko obvoznico, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Obvoz bo urejen po Šmartinski, Kajuhovi in Letališki cesti oziroma po vzporedni cesti.