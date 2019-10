Podjetniški sklad ponuja spodbude za uvajanje poslovne odličnosti

Ljubljana, 11. oktobra - Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu Evropske fundacije za upravljanje kakovosti (EFQM) v mala in srednje velika podjetja. Ta lahko pridobijo subvencijo od 300 do 10.000 evrov oz. 60 odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov, so sporočili iz sklada.