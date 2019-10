Stoti Nobelov nagrajenec za mir etiopski premier Abiy Ahmed

piše Maja Cerkovnik

Oslo, 11. oktobra - Nobelovo nagrado za mir letos prejme etiopski premier Abiy Ahmed za svoja prizadevanja za mir s sosednjo Eritrejo. 43-letni Abiy Ahmed je po letih vojne dosegel mirovni sporazum z Eritrejo in v Etiopiji sprožil proces demokratičnih reform. Stoti Nobelov nagrajenec za mir poudarja, da je to nagrada za Afriko in Etiopijo.