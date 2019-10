EU in Velika Britanija bosta okrepili pogajanja o brexitu

Bruselj, 11. oktobra - Evropska unija in Velika Britanija sta se danes dogovorili, da bosta v prihodnjih dneh okrepili pogajanja o brexitu, so po srečanju glavnega pogajalca EU za brexit Michela Barnierja in britanskega ministra za brexit Steva Barclayja sporočili iz Evropske komisije. Države članice Evropske unije so že odobrile intenzivnejša pogajanja, so navedli viri.