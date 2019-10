Zdus kritičen do namere po zvišanju poslanskih bonitet

Ljubljana, 11. oktobra - V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) so v pismu poslanskim skupinam, vladi in strankam izrazili ogorčenje zaradi predlaganih sprememb zakona o poslancih. Kot so zapisali, so "zgroženi nad dejstvom, da si v času, ko se napoveduje nova kriza, v času, ko drugim režete, sploh upate razmišljati, da bi sebi namenili še več".