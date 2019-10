Putin dvomi, da bo Turčija med ofenzivo v Siriji lahko nadzirala borce IS

Moskva/Aškabad, 11. oktobra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes opozoril, da zaradi turške operacije na severovzhodu Sirije obstaja nevarnost, da bi tam zaprti skrajneži Islamske države (IS) pobegnili, kar bi povzročilo njihovo okrepitev v regiji in drugod. Dvomi namreč, da bi Turčija med ofenzivo lahko vzpostavila nadzor nad njimi in jim preprečila beg.