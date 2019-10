The Chemical Brothers nocoj v Zagrebu

Zagreb, 12. oktobra - V zagrebškem Domu športov bo drevi za s plesnimi ritmi nabit večer poskrbel elektronski dvojec The Chemical Brothers. Duo, ki ga sestavljata Britanca Tom Rowlands in Ed Simons, se trenutno mudi na turneji ob izidu aktualnega albuma No Geography, kot napovedujejo organizatorji koncerta, pa obiskovalcem obeta pravo vizualno doživetje.