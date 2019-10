Dobra informiranost predpogoj za boljše obvladovanje vnetnega revmatizma

Ljubljana, 11. oktobra - Ob svetovnem dnevu revmatikov, 12. oktobru, so v Društvu revmatikov Slovenije predstavili tri nove knjižice Sprejmi me za bolnike z revmatoidnim artritisom, psoriatičnim artritisom in ankilozirajočim spondilitisom. V društvu menijo, da je za čim boljše obvladovanje vnetnega revmatizma najpomembnejša dobra informiranost o bolezni.