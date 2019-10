Slovenci razočarani, a prepričani v boljšo igro na ključni tekmi z Avstrijo

Ljubljana, 11. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca se je iz Skopja vrnila praznih rok in polna razočaranja zaradi predstave ob porazu proti Severni Makedoniji. V slovenskem taboru so vsi poudarjali, da so bili preslabi za kaj več, a hkrati dodajajo, da verjamejo v boljšo igro v nedeljo proti Avstrijcem v Stožicah.