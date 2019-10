Etiopija ponosna, da je premier dobil Nobelovo nagrado

Adis Abeba, 11. oktobra - Etiopija kot država je ponosna, da je njen premier Abiy Ahmed dobil letošnjo Nobelovo nagrado za mir, so v prvem odzivu sporočili iz premierjevega urada. Kot so dodali na družbenem omrežju Twitter, je to priznanje prizadevanjem predsednika vlade za reforme v državi in mir z Eritrejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.