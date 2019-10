Na Ljubljanski borzi dopoldne v ospredju Krka in Zavarovalnica Triglav

Ljubljana, 11. oktobra - Po nekaj več kot dveh urah današnjega trgovanja na Ljubljanski borzi so ob skromnem prometu v ospredju delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Delnice Krke pridobivajo, delnice zavarovalnice pa so pri izhodiščni vrednosti. Indeks SBI TOP je doslej izgubil 0,17 odstotka.