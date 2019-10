SDS, NSi in SNS za ustavno presojo glob v zakonih o vinu, gozdovih in TNP

Ljubljana, 11. oktobra - Poslanci SDS, NSi in SNS so v sredo na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti prekrškovnih določb zakonov o vinu, o gozdovih in o Triglavskem narodnem parku (TNP). Prepričani so, da so globe nerazumno visoke ali da sploh ne bi smele biti določene.