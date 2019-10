Kitajska umirja spor z NBA, ta odpoveduje medijske aktivnosti

Peking, 11. oktobra - Spor med kitajskimi oblastmi in severnoameriško košarkarsko ligo NBA, ki ga je zanetil tvit moštva Houston Rockets v podporo hongkonškim protestnikom, se kot kaže umirja. Kitajski mediji so nehali napadati ligo NBA, ki pa je navkljub temu danes odpovedala vse medijske dogodke pred pripravljalno tekmo Los Angeles Lakers in Brooklyn Nets.