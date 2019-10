V ljubljanskih Mostah poskus uboja

Ljubljana, 11. oktobra - Ljubljanski kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje poskusa uboja, ki se je zgodil v četrtek nekaj pred 11. uro na območju Most. Osumljenec, 35-letni slovenski državljan, je po dejanju sam obvestil policijo, nakar so mu odvzeli prostost. Po doslej zbranih obvestilih je osumljenec v stanovanju z nožem zabodel 28-letnega moškega in ga hudo ranil.