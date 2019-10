Iranke prvič v 40 letih kot navijačice legalno na nogometno tekmo

Teheran, 11. oktobra - Iranke so prvič v zadnjih štirih desetletjih kot navijačice legalno na stadionu spremljale nogometno tekmo, poročajo tiskovne agencije. Iranske oblasti so na neposreden pritisk Mednarodne nogometne zveze (Fife) in grožnje z izključitvijo iz mednarodne nogometne družine odpravile več desetletij trajajočo diskriminatorno ureditev.