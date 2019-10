Parlamentarni odbor podprl vladno novelo zakona o zdravniški službi

Ljubljana, 11. oktobra - Odbor DZ za zdravstvo je na današnji seji z desetimi glasovi za in enim proti podprl novelo zakona o zdravniški službi, ki jo je vlada poslala v parlamentarno proceduro po nujnem postopku. Z njo želi zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo pripravništev zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov do konca leta 2020.