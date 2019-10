Cerar v Barceloni na srečanju Unije za Sredozemlje

Barcelona, 11. oktobra - Zunanji minister se je v četrtek v Barceloni udeležil regionalnega foruma Unije za Sredozemlje, ki so se ga udeležili zunanji ministri držav severnega in južnega Sredozemlja. Cerar je izpostavil predvsem pomen vzpodbujanja opolnomočenja mladih preko izobraževanja in medkulturnega dialoga, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.