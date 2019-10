V Berlinu razstava o ustvarjanju umetnic pred letom 1919

Berlin, 14. oktobra - V Stari nacionalni galeriji v Berlinu je do 8. marca na ogled razstava z naslovom Boj za prepoznavnost (Kampf um Sichtbarkeit), na kateri so razstavljena dela umetnic iz zbirke galerije, ustvarjena pred letom 1919. Na ogled je 60 slik in kipov 43 ustvarjalk.