Na mostu med Radgonama bodo proslavili 50-letnico mostu prijateljstva

Gornja Radgona/Radgona, 12. oktobra - Na mostu na Muri med Radgonama bo danes slovesnost ob 50-letnici mostu, ki sta ga odprla predsednika Jugoslavije in Avstrije Josip Broz - Tito in Franz Jonas. Slavnostna govornika bosta zunanji minister Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer.