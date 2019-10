Ob Dnevu arhitektov sklop predavanj v MAO in podelitev priznanj

Ljubljana, 11. oktobra - Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) bo danes Dan arhitektov obeležila s predavanji v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki jim bosta sledila podelitev priznanj ZAPS in odprtje razstave Slovenska arhitektura in prostor 2019. Platinasti svinčnik za opus in vrhunske dosežke bo prejel arhitekt Nande Korpnik.