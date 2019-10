Na Japonskem odkrili manjkajoči del znamenitega romana Murasaki Shikibu

Tokio, 13. oktobra - V neki hiši v Tokiu so odkrili manjkajoči peti del kopije romana Princ in dvorne gospe Murasaki Shikibu iz 11. stoletja, ki velja za najstarejši roman na svetu. Izvirnik ne obstaja več, ohranila pa se je kopija, ki jo prepisal japonski pesnik Teika (1162-1241). Zdaj je ta celovita, saj so našli še peti del, ki je doslej veljal za izgubljenega.