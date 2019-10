Primož Roglič na Barcolani z jadrnico Way of Life

Ljubno ob Savinji, 11. oktobra - Najboljši slovenski kolesar Primož Roglič bo v nedeljo na jadralni regati Barcolana član posadke jadrnice Way of Life slovenskega olimpijca Gašperja Vinčeca. Na njej bo tudi mladi slovenski jadralni up Žan Luka Zelko in mnogi drugi, so sporočili iz ekipe EWOL Sailing Team.