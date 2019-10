Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 10.)

Ljubljana, 10. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o protivladnem protestu pod geslom Rešimo Slovenijo, na katerem se je po podatkih organizatorjev zbralo več tisoč ljudi. Prav tako so pisale o uvedbi omejitev glede potrošniških kreditov in zmanjšanju števila poslanskih mest v Italiji, kar bo vplivalo na slovensko narodnostno skupnost v Italiji.