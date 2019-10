Varnostni svet ZN za zdaj še brez soglasja glede odziva na turško ofenzivo v Siriji

New York, 10. oktobra - Države članice Varnostnega sveta ZN na izrednem zasedanju zaradi vdora turške vojske na severovzhod Sirije niso uspele doseči soglasja o odzivu na turško operacijo Izvir miru. Zaustavitev ofenzive so zahtevale le evropske države, ZDA so pozivale k zaščiti civilistov in Turčiji naložile odgovornost za zajete teroriste Islamske države (IS).