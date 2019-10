Newyorške borze zaključile v zelenem

New York, 10. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno. Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da se bo srečal s najvišjim kitajskim odposlancem, so vlagatelji dobili upanje za napredek v trgovinskem sporu med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.